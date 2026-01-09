la polizia penitenziaria porta doni alla pediatria

La Polizia Penitenziaria collabora da tempo con la Pediatria di Campostaggia, sostenendo iniziative benefiche rivolte ai bambini. Attraverso diverse attività, gli agenti contribuiscono a creare un rapporto di vicinanza e supporto alla comunità, rafforzando il loro ruolo sociale. Questa collaborazione testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel promuovere valori di solidarietà e attenzione verso le fasce più giovani.

Polizia Penitenziaria e Pediatria di Campostaggia. Un legame attivo da tempo grazie a progetti benefici che vedono gli agenti impegnati su più versanti. Ieri una delegazione guidata dal comandante di reparto Marco Innocenti ha consegnato calze della befana e dolci natalizi all’Unità operativa complessa di Pediatria e Neonatologia, diretta dal dottor Antonio Cardiello, dell’ospedale valdelsano. Tutto è avvenuto con la partecipazione del personale medico e infermieristico, della direttrice del presidio Lucia Grazia Campanile, dello stesso dottor Cardiello e del professor Gabriele Centini, dallo scorso dicembre al vertice di Ostetricia e Ginecologia a Campostaggia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

