Il presidente della Repubblica ha ricevuto dall’Università di Salamanca un dottorato honoris causa, riconoscimento attribuito a una delle istituzioni più antiche e rispettate d’Europa. Durante la cerimonia, ha pronunciato un discorso in cui ha affermato che l’Europa deve opporsi alla legge del più forte. L’evento si è svolto in Spagna, con la presenza di studenti e docenti.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il dottorato honoris causa dall’Università di Salamanca, una delle più antiche e prestigiose d’Europa. Durante la cerimonia solenne, tenutasi nella storica Sala Paraninfo delle Scuole Minori, il Capo dello Stato ha pronunciato un discorso incentrato sul ruolo dell’Europa nel contesto internazionale e sulle profonde relazioni culturali tra Italia e Spagna. Alla cerimonia era presente re Felipe VI di Spagna, giunto appositamente da Madrid. Dopo il ricevimento dell’onorificenza, Mattarella e il sovrano spagnolo hanno passeggiato insieme nel centro storico di Salamanca, fermandosi a salutare una delegazione di circa 450 studenti italiani che partecipano al programma Erasmus nella città spagnola. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “L’Europa deve dire no alla legge del più forte”: l’appello di Sergio Mattarella a Salamanca è un monito potente

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