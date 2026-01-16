Orfeo ed Euridice all’Opéra de Monte-Carlo | il mito rivive nella versione semiscenica di Gluck

L’Opéra de Monte-Carlo propone una versione semiscenica di “Orfeo ed Euridice” di Gluck, interpretando il celebre mito in modo sobrio ed elegante. La rappresentazione, nella cornice della Salle Garnier, si concentra sulla forza espressiva della musica e sulla narrazione senza eccessi scenici, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e fedele al cuore del racconto antico.

Il mito di Orfeo, uno dei racconti più intensi e universali dell’antichità, torna a vivere nella cornice elegante e simbolica della Salle Garnier: l’ Opéra de Monte-Carlo presenta “Orfeo ed Euridice” di Christoph Willibald Gluck in una versione semiscenica, pensata per esaltare la forza emotiva della musica e la purezza teatrale del racconto. L’appuntamento è fissato per mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 20, nel cuore di Monaco, in una serata che promette di unire tradizione e rilettura contemporanea con una sensibilità raffinata e profondamente musicale. Un classico della riforma gluckiana: musica, mito e umanità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

