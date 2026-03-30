Il ministro Locatelli visita la nave da crociera MSC World Europa a Civitavecchia

Oggi a Civitavecchia il ministro per le Disabilità ha visitato la nave MSC World Europa. La visita si è concentrata sulle iniziative e i progetti di MSC Crociere riguardanti l’accessibilità e il turismo inclusivo, con l’obiettivo di conoscere da vicino le soluzioni adottate a bordo. La nave si trova nel porto per operazioni di attracco.

Civitavecchia, 30 marzo 2026 – Oggi a Civitavecchia il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha visitato la nave MSC World Europa per conoscere da vicino le iniziative e i progetti messi in campo da MSC Crociere in materia di accessibilità e turismo inclusivo. Ad accogliere il Ministro a bordo, come rappresentanti del Gruppo MSC, c’erano il Comandante della nave Stefano Battinelli, Magali Bertolucci, Head of Wellbeing, Ron Pettit, Director of Accessibility, Luigi Merlo, Direttore Affari Istituzionali, oltre a John Portelli, Direttore Generale della Roma Cruise Terminal, che hanno illustrato nel dettaglio le principali azioni intraprese dalla Compagnia con il fine di rendere l’esperienza di viaggio sempre più accessibile e confortevole per tutti gli ospiti, inclusi quelli con disabilità o mobilità ridotta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Dubai, 563 italiani bloccati sulla nave da crociera Msc Euribia da tre nottiLa più alta concentrazione di turisti italiani bloccati negli Emirati Arabi in uno stesso luogo è a bordo della Msc Euribia bloccata da tre notti al... Iran, italiani bloccati su nave da crociera a Dubai: oltre 500 sulla Msc EuribiaNon solo negli hotel o in aeroporto, ci sono centinaia di italiani bloccati a Dubai su una nave da crociera.