Dubai 563 italiani bloccati sulla nave da crociera Msc Euribia da tre notti

A Dubai, 563 italiani sono bloccati sulla nave da crociera Msc Euribia da tre notti. Questa è la più alta concentrazione di turisti italiani bloccati negli Emirati Arabi nello stesso luogo. La nave si trova al porto di Dubai e la situazione è rimasta invariata da quando è iniziata la fase di blocco.

La più alta concentrazione di turisti italiani bloccati negli Emirati Arabi in uno stesso luogo è a bordo della Msc Euribia bloccata da tre notti al porto di Dubai dopo l'avvio delle operazioni militari nel Golfo: «sono complessivamente - conferma all'ANSA la compagnia - 563». Nel frattempo l'associazione Codici sta raccogliendo le segnalazioni dei passeggeri a bordo per fornire assistenza legale in vista del rientro in Italia. I timori «Comprendiamo che la situazione è in continua evoluzione, ma Msc deve capire lo stato d'animo di chi si trova bloccato su una nave in un porto coinvolto in una guerra - dichiara Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici -. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Dubai, 563 italiani bloccati sulla nave da crociera Msc Euribia da tre notti Missili su Dubai, italiani bloccati sulla nave da crociera: “C’è chi piange dalla paura”Notte di tensione a Dubai per centinaia di turisti italiani bloccati sulla MSC Euribia, ferma in porto a causa dell’escalation militare nella regione. Turisti aretini bloccati sulla nave da crociera nel porto di Dubai: cresce l’ansia delle famiglieArezzo, 1 marzo 2026 – Quella che doveva essere una settimana di relax si è trasformata in giorni di forte tensione. Aggiornamenti e notizie su Msc Euribia da I turisti italiani della MSC Euribia ancora bloccati a Dubai: «Come in un universo parallelo, qui si balla e si canta»Altri testimoni a bordo descrivono una sorta di universo parallelo : mentre sulla nave si cerca di mantenere la normalità con animazione e spettacoli, dal ponte si vedono alzarsi colonne di fumo ... lasicilia.it Msc Euribia, passeggeri ancora bloccati in porto a DubaiLa nave Msc Euribia resta ferma al Port Rashid di Dubai: annullata la partenza per Doha. A bordo 5.000 passeggeri, tra cui turisti sardi ... cagliaripad.it