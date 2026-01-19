Il Medolla torna a vincere Sei punti sulle inseguitrici

Il Medolla torna alla vittoria con un risultato di 2-1 contro la Sammartinese, conquistando sei punti sulle avversarie dirette. La partita ha visto protagonisti i giocatori Neri, Bagni, Pastorelli e gli altri componenti della formazione. Questa vittoria rappresenta un passo importante nella stagione, consolidando la posizione del Medolla nel campionato.

MEDOLLA SF 2 SAMMARTINESE 1 MEDOLLA SF: Neri, Bagni, Pastorelli, Hoxha, Sentieri, Leozappa, Trajkovic (14'st Zanoli), Abusoglu, Guidone (40'st Bugneac), Serroukh (18'st Franco), Adusa (18'st Vanga). A disp. Maccarinelli, Benassi, Tecku, Atti. All. Semeraro. SAMMARTINESE: Falavigna, Barbieri, Berselli, Carnevali, Malaguti (33'st Singh), Bega, Torlai, Toscano (21'st Ametta), Sula (18'st Lecce), Salsi (37'st Bianchini), Montipò. A disp. Mantovani, Turri, Corradini, Acanfora. All. Paterlini. Arbitro: Trevisani di Ferrara Reti: 16 (rig.) Adusa, 25' Guidone, 40' Salsi Note: al 27' Neri para un rigore a Sula. Il Bologna torna a vincere: contro il Verona finisce 2-3 e guadagna tre punti preziosi

Il Bologna torna alla vittoria dopo 54 giorni, battendo il Verona 2-3. La partita, giocata il 15 gennaio 2026, ha visto i rossoblù affrontare un match intenso, caratterizzato da un primo tempo articolato e un secondo più gestito. Tre punti importanti che rafforzano la posizione in classifica e rappresentano un passo avanti nel percorso stagionale, dimostrando determinazione e capacità di reagire alle sfide. Leggi anche: Fiorentina-Udinese, la Viola torna a vincere: conquistati tre punti pesantissimi

Next Match! La Prima Squadra del @gslapievenonantola torna in campo per il recupero della 1ª giornata di ritorno Di fronte ci sarà il Medolla San Felice, pronti a dare tutto fino all’ultimo minuto Appuntamento Mercoledì 14 Gennaio! Forza rag - facebook.com facebook

