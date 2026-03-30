Il martirio di Wesley | la Roma ostaggio del nulla

Un referto medico del Campus Bio-Medico ha confermato che il calciatore della Roma ha subito una lesione muscolo-tendinea al bicipite femorale destro. La diagnosi ridimensiona le speranze di un suo recupero rapido, lasciando il club e i tifosi in attesa di ulteriori sviluppi. La squadra si trova ora a dover fare i conti con questa assenza importante per le prossime gare.

Il referto medico uscito dal Campus Bio-Medico ha confermato il sospetto che già serpeggiava con sinistro presagio a Trigoria: la Roma perde Wesley per una lesione muscolo-tendinea al bicipite femorale destro. Un responso che suona come una sentenza contumaciale emessa da un calcio internazionale ormai privo di senno, capace di immolare l’integrità dei protagonisti sull’altare di amichevoli transoceaniche dal valore sportivo nullo. Il laterale brasiliano, cardine della manovra di Gian Piero Gasperini, sarà costretto ai box per almeno quattro settimane, privando il sodalizio giallorosso del suo elemento più performante proprio nel cuore della rincorsa Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Il martirio di Wesley: la Roma ostaggio del nulla Articoli correlati Gol Wesley: destro a girare sul palo lontano, Perin non può nulla sulla perla del brasiliano. Juve sotto a RomaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Roma, presentato ricorso per il rosso a Wesley: la motivazione della protesta del club giallorosso e la decisione del Giudice Sportivodi Redazione JuventusNews24Roma, presentato il ricorso dopo il rosso a Wesley per un presunto scambio di persona. TODOS GOLS DE WESLEY PELA ROMA