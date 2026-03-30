Il mare non aspetta né politica né burocrazia

Ogni anno si ripete la stessa scena: si pensa al mare solo quando le temperature superano i venticinque gradi, come se fosse un appuntamento programmato e inevitabile. Questa abitudine porta a trascurare l’importanza di preservare le risorse marine e a sottovalutare le problematiche legate all’ambiente marino durante tutto l’anno. La consapevolezza di questa dinamica si ripete, senza grandi variazioni, nel corso delle stagioni.

C’è un errore di prospettiva che commettiamo ogni anno, quasi fosse un rito scaramantico quanto inutile: ricordarci del mare solo quando il termometro sale sopra i venticinque gradi. Ma la costa di Fiumicino, da Fregene a Focene passando per Isola Sacra, non è un fondale di cartapesta da montare a maggio e smontare a settembre. È un’industria. E come ogni industria pesante, ha bisogno di manutenzione, programmazione e, soprattutto, di una visione che non si fermi alla prossima domenica di sole. L’erosione costiera che continua a mordere i nostri litorali non è solo un fenomeno geofisico; è la metafora di un’economia che rischia di farsi “mangiare” dall’improvvisazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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