’Parlami morte’ candidato al Premio Strega

Si parla di morte, ma anche – e forse soprattutto – di amore e di vita. Un libro immerso in un’atmosfera di mistero, di sicuro: ci sono un omicidio e un assassino. Ma non è questo il centro attorno a cui ruota ’Parlami morte. Il libro segreto dell’Archiginnasio’ (ed Girladi) scritto da Gianluigi Schiavon, giornalista e autore, che è stato appena candidato al Premio Strega, portando così a sei i bolognesi – per nascita o per legame – selezionati per la prestigiosa kermesse dove, quest’anno, sono presenti parecchie case editrici anche di media-piccola dimensione. Il gruppo, composto da Marcello Fois, Ermanno Cavazzoni, Vito Di Battista, Bruno Damini, Cosimo Damiano Damato e appunto Gianluigi Schiavon, affronterà la prossima tappa per la selezione il 1 aprile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

