Il gruppo locale del Movimento 5 Stelle di Ancona ha confermato la propria opposizione al progetto di banchinamento del Molo Clementino, che prevedeva la realizzazione di un'area per l'attracco di grandi navi da crociera. La decisione è stata comunicata attraverso una dichiarazione ufficiale, in cui si ribadisce l’intenzione di non supportare questa iniziativa.

Il gruppo territoriale di Ancona del Movimento 5 stelle ribadisce la propria contrarietà al progetto spiegando, punto per punto, il perché della loro posizione ANCONA – Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ancona ribadisce la propria contrarietà al banchinamento del Molo Clementino al fine di poter ospitare un hub per le grandi navi da crociera. Un No, vogliono specificare, non ideologico ma relativo esclusivamente al luogo scelto, alla sua storia che è un tutt’uno con quella di Ancona e per preservare il Porto antico anche in vista del 2028, anno in cui Ancona sarà Capitale della Cultura. Non mancano apprezzamenti per l'interrigazione parlamentare promossa da Angelo Bonelli di Avs e un suggerimento su dove, a loro modo di vedere, dovrebbe sorgere il nuovo hub crocieristico. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Il M5s non cambia idea: «Banchinamento Molo Clementino? No, grazie»

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