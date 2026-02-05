Banchinamento del Molo Clementino sì o no? Meno di 105 giorni alla verità | torna a farsi sentire il fronte dei contrari

A meno di 105 giorni dalla decisione finale, il dibattito sul banchinamento del Molo Clementino torna a infiammarsi ad Ancona. I contrari si fanno sentire di nuovo, puntando il dito contro il progetto approvato dal Ministero dell’Ambiente, dopo che l’Autorità di sistema portuale aveva inviato tutta la documentazione nel 2023. La questione divide gli abitanti e le associazioni, che chiedono ancora chiarimenti e considerano il progetto troppo impattante per il porto e la città. La decisione definitiva si avvicina, ma le opposizioni non

La prima approvazione del documento che l'Adsp ha inviato anni fa al ministero dell'Ambiente ha rimesso la questione al centro del dibattito politico comunale e regionale Ora, dopo la pubblicazione degli stessi documenti sul web, avvenuta martedì 3 febbraio, si è aperto un periodo di 60 giorni per permettere a tutti i soggetti portatori di interesse di avanzare eventuali obiezioni. Infine, ancora il ministero dell’Ambiente, ne avrà altri 45 per esprimere un parere definitivo, al termine dei quali sapremo finalmente se l’area vicina alla Fincantieri diventerà un hub per le grandi navi da crociera oppure no.🔗 Leggi su Anconatoday.it

A due mesi dalla scadenza del mandato di Vincenzo Garofalo come presidente dell’Autorità portuale del Medio Adriatico, il Ministero ha finalmente pubblicato il progetto per il Molo Clementino.

