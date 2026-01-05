Concessioni sul mare tra Palese e Santo Spirito | due offerte per il lungomare nord

Sono state presentate due offerte in seguito alla gara per la concessione demaniale marittima sul lungomare tra Palese e Santo Spirito, area destinata a finalità turistico-ricreative. Questa procedura mira a individuare le soluzioni più idonee per la gestione del tratto di mare, garantendo un utilizzo equilibrato e sostenibile delle risorse presenti lungo il tratto di costa.

Sono due le offerte pervenute in risposta alla procedura di gara per il rilascio di una concessione demaniale marittima a finalità turistico-ricreativa sul lungomare tra Palese e Santo Spirito. A renderlo noto è l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy del Comune di Bari, Pietro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Nuove aree pedonali, parte la sperimentazione a Santo Spirito e Palese

Leggi anche: Moviti Fest, due notti dedicate all'arte con visite tra Collegio dei Filippini e Santo Spirito

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Santo Spirito, Torre Quetta, Torre a Mare: otto aree nel Barese per rilanciare costa e turismo - Obiettivo: colmare i «vuoti» lungo il litorale, da nord a sud della città BARI - lagazzettadelmezzogiorno.it

Locali e attività per vivere il mare: Ok a otto concessioni demaniali - Bari guarda già all’estate: è stata infatti pubblicata, sul sito istituzionale del Comune, la procedura pubblica relativa al rilascio di otto concessioni demaniali marittime per finalità ... quotidianodipuglia.it

Nuova movida da Santo Spirito a Torre a Mare: via al rilancio dei locali con vista sull’Adriatico - Strutture leggere e amovibili da destinare allo svago, al tempo libero e alla somministrazione di cibi e bevande. lagazzettadelmezzogiorno.it