Il governatore lombardo ha commentato positivamente le capacità del collega veneto, affermando che sarebbe in grado di svolgere efficacemente qualunque incarico gli venga affidato. Ha inoltre escluso la possibilità di elezioni anticipate, ribadendo che il governo rimarrà in carica. La dichiarazione si inserisce nel quadro delle discussioni politiche attuali sulla stabilità dell’esecutivo.

Milano, 30 marzo 2026 – “Io l'ho già detto decine di volte, Zaia è una persona che a qualunque ruolo venisse chiamato saprebbe svolgerlo in maniera corretta e particolarmente bene, quindi va bene qualunque cosa". Non ha dubbi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a chi gli ha chiesto come vedrebbe l'ex governatore del Veneto, Luca Zaia, come ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine di un evento alla Fondazione Feltrinelli. Sarebbe meglio del ministro Urso? "Non lo so se sarebbe meglio di Urso o meno, io non parlo mai in negativo, parlo sempre in positivo e dico che Zaia è bravo, punto", si è limitato a rispondere Fontana, senza innescare polemiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il lombardo Fontana su Zaia ministro delle Imprese: “Saprebbe svolgere bene ogni ruolo. Elezioni anticipate? No, il governo tiene”

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