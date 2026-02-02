Consorzi di bonifica Confai Bergamo | bene il Ddl CNEL ma va riconosciuto anche il ruolo delle imprese agromeccaniche

Bolis di Confai Bergamo dà il suo ok al disegno di legge del CNEL che punta a rafforzare i consorzi di bonifica. Secondo lui, la legge risponde a un’esigenza reale, accentuata dagli eventi climatici sempre più estremi. Tuttavia, il presidente sottolinea anche che bisogna riconoscere il ruolo delle imprese agromeccaniche, che lavorano sul campo. La proposta ora passa al vaglio del Parlamento, con l’obiettivo di facilitare le convenzioni tra enti pubblici e consorzi.

“Il disegno di legge promosso dal CNEL per rafforzare il ruolo dei consorzi di bonifica nella manutenzione del territorio e nella gestione del dissesto idrogeologico va nella giusta direzione e intercetta un’esigenza reale del paese, resa ancora più evidente dall’estremizzazione degli eventi climatici”: così Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, aderenti a CAI Agromec, commenta l’avvio dell’iter parlamentare della proposta che introduce nel Testo unico ambientale nuove modalità di convenzione tra enti territoriali e consorzi. Secondo Bolis, la valorizzazione dei consorzi di bonifica rappresenta un passaggio fondamentale per rendere più efficiente e capillare l’azione di presidio del territorio e del reticolo idrografico.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Consorzi Bonifica

Oggi la giunta regionale ha dato il via libera al disegno di legge sul riordino dei consorzi di bonifica.

Ultime notizie su Consorzi Bonifica

