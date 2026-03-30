Il ministro ha commentato positivamente le capacità di un politico regionale, affermando che si adatterebbe bene a qualsiasi incarico e che lo svolgerebbe con competenza. La dichiarazione si riferisce alla versatilità e alla professionalità attribuite alla figura politica in questione. Non sono state fornite ulteriori precisazioni o dettagli sul contesto o eventuali ruoli specifici coinvolti.

“ Zaia è una persona che a qualunque ruolo venisse chiamato saprebbe svolgerlo in maniera corretta e particolarmente bene, quindi va bene qualunque cosa”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sui rumors che vorrebbero l’ex presidente veneto Luca Zaia all’interno della squadra di governo. “Non lo so se sarebbe meglio di Urso, io non parlo mai in negativo, parlo sempre in positivo e dico che Zaia è bravo. I problemi del Nord devono ritornare ad essere i problemi sul tavolo delle valutazioni a livello nazionale, bisogna sottolineare quelle che sono le nostre esigenze, le nostre difficoltà, se vogliamo che il Nord continui ad essere il Nord e a trainare il resto del Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Governo, Fontana su Zaia: “Sarebbe adatto a qualunque ruolo, lo farebbe molto bene”

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