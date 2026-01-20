l liceo colonna alla conquista di parigi per il sesto anno col progetto parisbac

Il Liceo Colonna di Arezzo si prepara a partecipare per il sesto anno consecutivo al progetto

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Il Liceo Colonna alla conquista di Parigi p er il sesto anno col progetto "ParisBac". Non è la solita gita scolastica, ma un vero e proprio "laboratorio a cielo aperto" quello che ha visto protagonisti gli studenti della 5L EsaBac del Liceo Vittoria Colonna. Dal 18 al 24 gennaio 2026, la Ville Lumière ha ospitato la sesta edizione di ParisBac, il progetto cardine dell’indirizzo EsaBac finalizzato al conseguimento del doppio diploma italo-francese. Sotto il coordinamento del Prof. Massimiliano Badiali, in collaborazione con la docente madrelingua Mme Cottu Gesuina, i ragazzi hanno affrontato un percorso di PCTO di alto profilo, organizzato dalla rinomata scuola Esccom Langue Méditerranée presso il centro FIAP Jean-Monnet. 🔗 Leggi su Lanazione.it

