La nave russa Sparta IV nel Tirreno al largo della Sardegna il cambio di rotta e il legame con il cacciatorpediniere ?Severomorsk

La nave cargo russa Sparta IV è stata avvistata nel Tirreno, vicino alla Sardegna. La sua presenza ha sollevato preoccupazioni, soprattutto perché ha cambiato rotta e si collega al cacciatorpediniere Severomorsk. Le autorità monitorano la situazione da vicino, mentre la nave continua a navigare in quella zona.

Scatta l'allarme per una nave cargo russa, la Sparta IV, avvistata nel mar Tirreno al largo della Sardegna sul versante est dell'isola. A far drizzare le antenne alle forze occidentali è la strano comportamento dell'imbarcazione che nella notte ha improvvisamente cambiato rotta, con una brusca virata verso nord disconstandosi dal percorso dichiarato. La Sparta IV sembrava infatti diretta verso Gibiliterra per lasciare il Mediterraneo centrale. Non solo. Dopo l'inversione, riporta Itamilradar, ha iniziato un'azione a pendolo, su e giù, non tipico di una nave cargo del traffico commerciale che suggerisce un intenzionale andirivieni piuttosto che una necessità di navigazione.

