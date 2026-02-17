Le scuole del IV municipio saranno più sicure | firmata la convenzione con Italpol

Scuole più sicure, specialmente nelle ore notturne. Il municipio IV di Roma ha firmato una convenzione con Italpol Vigilanza grazie al quale, senza utilizzo di soldi pubblici, verranno effettuati controlli in 10 plessi scolastici del territorio da parte delle guardie giurate della società. Si tratta, in sintesi, di una collaborazione “informativa”. Come si legge nel documento firmato tra il presidente municipale, Massimiliano Umberti, e l’amministratore delegato di Italpol Vigilanza, Marco Mignucci, le guardie giurate, durante lo svolgimento dei loro servizi ordinari, svolgono compiti di osservazione e raccolta di informazioni utili alle forze di polizia e alla polizia locale.🔗 Leggi su Romatoday.it

“La Magia del Natale 2025 nel Municipio IV”: le iniziativeÈ stata presentata questa mattina nel Municipio IV di Carbonara la rassegna “La Magia del Natale 2025”, un ricco calendario di eventi e iniziative promosse dall’amministrazione locale per celebrare le festività natalizie nel territorio.

Palestra del ’Guerra’, firmata la convenzioneLa giunta comunale ha approvato la convenzione con la Provincia per la gestione congiunta delle palestre dell’Istituto ’Tonino Guerra’.

Argomenti discussi: San Giovanni Galermo, approvata la riqualificazione della scuola Padre Santo Di Guardo; Gara Nazionale per gli studenti degli Istituti Professionali che frequentano il IV anno di corso nell’a.s. 2025/2026 ad indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico; Plurilinguismo e mediazione a scuola; Tre scuole ternane nella Staffetta nazionale dell'inclusione.

Presidente IV municipio, a Natale Regione accorpa 4 scuoleUn Municipio che sta lavorando bene ha un solo modo per essere ferito: quello di colpire i più piccoli e le scuole, la destra che governa la Regione, lo ha fatto mentre era a tavola il giorno della ... ansa.it

Nel IV municipio è allarme freddo nelle scuole: 39 plessi sono senza riscaldamentoNidi, asili e istituti comprensivi tutti al gelo. Tra caldaie rotte e bloccate, bambini e bambini del IV municipio stanno andando a scuola trovando, puntualmente, i termosifoni spenti. Una situazione ... romatoday.it

