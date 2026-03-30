Il gruppo Telegram che elogia il ragazzino che ha accoltellato la prof | È il nostro eroe

Su Telegram si è formato un gruppo in cui si esprimono commenti positivi nei confronti di un minorenne coinvolto in un episodio in cui ha accoltellato una docente a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Le conversazioni del gruppo sono state rese note e mostrano apprezzamenti nei confronti del ragazzo, definito anche “eroe” in alcuni messaggi.

C’è un gruppo su Telegram nato per elogiare il ragazzino che ha accoltellato una professoressa a Trescore Balneario in provincia di Bergamo. Il Messaggero scrive che nella chat non ci sono identità riconoscibili, ma solo foto profilo scure e nomi fittizzi. «Ci ha radunati tutti qui, si è sacrificato per un bene maggiore. Lui è il nostro eroe », dice uno dei messaggi. Oppure: «Andiamo a scrivere vendetta dappertutto». Oppure «Diventerà il re della comunità». O ancora: «Genio, sapeva che non poteva finire in carcere perché ha meno di 14 anni. Avessi avuto le conoscenze di ora avrei fatto di peggio a quella età ». Le chat. Nella chat ci sono anche insulti contro l’insegnante e minacce. 🔗 Leggi su Open.online

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