Incitamento a tagliarsi e ricatti a una coetanea su Telegram | le chat del 13enne che ha accoltellato la sua prof
Su Telegram sono state diffuse le conversazioni del 13enne coinvolto nell'aggressione alla sua insegnante. Le chat rivelano episodi di incitamento a danneggiare se stesso e ricatti nei confronti di una coetanea. Questi messaggi sono stati acquisiti durante le indagini e fanno parte del materiale investigativo. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra le autorità e la comunità scolastica.
Emergono dettagli sconvolgenti dalle chat Telegram del 13enne che ha accoltellato la sua prof a scuola. La Procura intanto ha aperto due fascicoli: uno penale, l'altro civile per consentire provvedimenti di natura sociale nei confronti del minorenne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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