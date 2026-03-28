Incitamento a tagliarsi e ricatti a una coetanea su Telegram | le chat del 13enne che ha accoltellato la sua prof

Su Telegram sono state diffuse le conversazioni del 13enne coinvolto nell'aggressione alla sua insegnante. Le chat rivelano episodi di incitamento a danneggiare se stesso e ricatti nei confronti di una coetanea. Questi messaggi sono stati acquisiti durante le indagini e fanno parte del materiale investigativo. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra le autorità e la comunità scolastica.