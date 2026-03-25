Un ragazzo di 13 anni di Trescore Balneario ha trasmesso in diretta su Telegram un episodio di violenza nei confronti di una insegnante, durante il quale ha acoltellato la donna. Nella stessa occasione, sono stati trovati a casa del minore un esplosivo sequestrato e alcuni oggetti, tra cui una pistola scacciacani e un telefonino legato al collo. Il ragazzo indossava pantaloni mimetici e una maglietta rossa con la scritta “Vendetta”.

Pantaloni mimetici, maglietta rossa con la scritta “Vendetta”, una pistola scacciacani nello zaino e il telefonino legato al collo per mandare in diretta su Telegram l’aggressione alla sua professoressa. Aveva allestito una coreografia ad hoc il 13enne che mercoledì mattina ha accoltellato l’insegnante Chiara Mocchi in un corridoio della scuola media Leonardo Da Vinci di Trescore Balnerario. Ha inferto alla donna, 57 anni, due coltellate al collo e al torace davanti ai compagni di classe della terza media. Il ragazzino è stato ascoltato a lungo dai carabinieri, ma per il momento non filtrano le motivazioni del gesto. Massimo riserbo anche su quanto riferito ai carabinieri dalla famiglia del tredicenne nella cui abitazione è stata eseguita una perquisizione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il 13enne di Trescore Balneario ha accoltellato la prof in diretta Telegram. Sequestrato esplosivo a casa del ragazzino

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