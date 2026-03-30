Il Gruppo Polifonico Claudio Monteverdi di Ruda in concerto

Domenica 12 aprile alle 18, nella chiesa di Sant’Osvaldo a Udine, si svolgerà un concerto del Gruppo Polifonico Claudio Monteverdi di Ruda. L’evento prevede l’esecuzione di brani polifonici e si inserisce nel programma di iniziative musicali della zona. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento è previsto nel pomeriggio.

Domenica 12 aprile alle 18, nella Chiesa di Sant’Osvaldo a Udine, si terrà un concerto del Gruppo Polifonico “Claudio Monteverdi” di Ruda. L’evento rientrante nel progetto Usci Fvg “Paschalia” avrà come titolo “Terra Tremuit”a sottolineare la ricorrenza dei 50 anni dal disastroso terremoto del Friuli inserito nel periodo Quaresimale. Sono proprio questi due significativi eventi alla base della scelta dei brani di autori classici e contemporanei, che immergono l’ascoltatore in un momento di esperienza emotiva profonda e in un connubio terreno e spirituale, che spazia dalla tragedia e dal dolore fino alla rinascita e alla luce attraverso la resilienza e la speranza. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Il Gruppo Polifonico Claudio Monteverdi di Ruda in concerto Articoli correlati Monteverdi al Duomo di Avellino, il Conservatorio Cimarosa in concertoSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) AVELLINO — È in... Il “Cimarosa” promuove il concerto di Monteverdi nel DuomoSi terra` il 29 gennaio alle ore 10:30 presso l’Aula Magna “ Mario Cesa” del Conservatorio Cimarosa di Avellino la conferenza stampa di presentazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gruppo Polifonico Claudio Argomenti discussi: Il Gruppo Polifonico Claudio Monteverdi di Ruda in concerto; San Marco in Lamis, martedì 31/3 l’attesissimo Concerto di Pasqua 2026.