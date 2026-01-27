Il Conservatorio Cimarosa di Avellino presenta il concerto di Monteverdi, previsto il 5 febbraio nel Duomo. La conferenza stampa di presentazione si terrà il 29 gennaio alle 10:30 presso l’Aula Magna “Mario Cesa”. Un evento che valorizza il patrimonio musicale locale e invita il pubblico a partecipare a un momento di cultura e arte nel cuore della città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si terra? il 29 gennaio alle ore 10:30 presso l’Aula Magna “ Mario Cesa” del Conservatorio Cimarosa di Avellino la conferenza stampa di presentazione del Concerto in programma il 5 febbraio alle ore 20:00 presso il Duomo di Avellino, un appuntamento di grande rilievo culturale e artistico per la citta?. Al centro del concerto, “Il combattimento di Tancredi e Clorinda” di Claudio Monteverdi, e seguito raramente in Campania e nel Mezzogiorno con l’impiego di strumenti storici e un’impostazione filologica di alto livello. Il concerto e? realizzato nell’ambito del PNRR – Digital and International Arts through Augmented Reality and Research for Young Students (Artists). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il “Cimarosa” promuove il concerto di Monteverdi nel Duomo

L'evento si svolgerà il 5 febbraio alle 20:00 presso il Duomo di Avellino, con un concerto del Conservatorio "Domenico Cimarosa".

Il Conservatorio Cimarosa si prepara a festeggiare il Natale con un suggestivo concerto di fiati, diretto dall'Orchestra di Fiati del Conservatorio Domenico Cimarosa.

