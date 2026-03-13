Volley dopo le sconfitte contro Ferrara e Forlì la Sab Group Rubicone in campo a San Severino Marche

Dopo le sconfitte contro Ferrara e Forlì, la Sab Group Rubicone si prepara a disputare una nuova partita. Sabato alle 17, la squadra gialloblù affronterà la Sios Novavetro a San Severino Marche. La gara si svolgerà in trasferta e si prevede che sarà molto combattuta.

Mascetti analizza il momento della squadra: "Credo che avremmo potuto fare qualcosa in più in tutti i fondamentali, ma in questo periodo non siamo al top e certe squadre non te lo perdonano" Dopo le sconfitte contro Ferrara e Forlì, la Sab Group Rubicone è pronta a tornare in campo. Sabato alle 17 la squadra gialloblù sarà ospite della Sios Novavetro a San Severino Marche, per una sfida che si preannuncia combattuta. Alla vigilia del match, il coach dei sammauresi Stefano Mascetti comincia commentando l'ultimo ko contro i forlivesi: "Preferisco guardare a ciò che è andato bene. Non ci siamo solo noi, ma ci sono almeno otto squadre che possono ambire ai playoff, sia per gioco che per roster.

