Il green sta strozzando l' industria tedesca

Un articolo pubblicato ieri dal quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung analizza la situazione dell'industria tedesca, evidenziando il peso delle politiche ambientali e delle normative sul settore. La discussione si concentra sulle difficoltà che le imprese incontrano nel rispettare le nuove restrizioni e sui segnali di una possibile deindustrializzazione nel paese. La questione solleva interrogativi sul futuro della manifattura tedesca e sulla sua competitività internazionale.

Il fantasma della deindustrializzazione aleggia in Germania. Il fenomeno è al centro del dibattito. Il quotidiano Frankfurter Allgeimeine Zeitung (FAZ), molto letto negli ambienti che contano e punto di riferimento dell’establishment tedesco, ne parla apertamente in un articolo di ieri. Toni misurati ma netti. Dal 2017, in termini di valore aggiunto, la diminuzione è stata pari al 7,5%. Può sembrare una variazione statistica da nerd fissati con i numeri. Ma vista in termini di perdita di occupazione il dato fa un po’ più impressione. Sono andati infatti persi mezzo milione di posti di lavoro nel settore manifatturiero. A perdere colpi è soprattutto l’export, spina dorsale da sempre della crescita tedesca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il green sta strozzando l'industria tedesca Articoli correlati Leggi anche: Industria, Urso: "Serve strategia per sfida green" Urso sull’industria: “Occorre strategia per affrontare la sostenibilità greenMercoledì 4 febbraio 2026, nel corso dell’evento “L’Italia in Cantiere”, organizzato da Legambiente, il ministro delle Imprese e del Made in Italy,...