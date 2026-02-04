Industria Urso | Serve strategia per sfida green

Il ministro Urso chiede una strategia chiara per proteggere l’industria europea. Durante una conferenza a Roma, ha sottolineato la necessità di sostenere la transizione digitale e verde, ma anche di aprire i mercati a nuove opportunità. Urso ha insistito sul fatto che senza un piano definito, l’Europa rischia di restare indietro.

Roma, 4 feb. (Labitalia) - "Serve tutelare l'industria europea, rendendo possibile la sfida digitale e green e nel contempo aprire a nuovi mercati, per una chiara politica strategica". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine dell'evento 'L'Italia in Cantiere' organizzato da Legambiente. "Nel nostro Libro bianco mettiamo la duplice sfida della digitalizzazione e dell'economia green che si deve coniugare con il pilastro dell'economia strategica", sottolinea il ministro Urso."Dobbiamo bloccare l'esportazione dei rifiuti che contengono materie prime critiche.

