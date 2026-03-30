Il grave incidente in Harley Davidson e il ricovero in ospedale | poi la caduta mortale dalla finestra Cosa è successo alla psichiatra 33enne

Una donna di 33 anni è morta dopo essere caduta dalla finestra in un edificio ospedaliero. In precedenza, aveva subito un grave incidente mentre era a bordo di una Harley Davidson, che aveva portato al suo ricovero. La donna si trovava in cura presso un nosocomio, dove si sono verificati problemi nella gestione e nelle cure fornite dalla struttura sanitaria.

Pisa, 30 marzo 2026 – La negligenza dell' azienda sanitaria, dalle cure alla gestione della paziente, favorì la morte di una donna che doveva stare in psichiatria e non in neurochirurgia. Una professionista di 33 anni in preda da giorni a un delirio curato con farmaci inadeguati, senza contenzioni efficaci per tenerla a letto e lasciata in una stanza con le finestre. La sentenza della Corte d'Appello: familiari risarciti. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa contro la condanna del Tribunale del 2023 a risarcire con oltre 700mila euro i genitori e la sorella di una psichiatra brasiliana che nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2015 vide la finestra aperta e pensò di attraversarla per uscire dalla stanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il grave incidente in Harley Davidson e il ricovero in ospedale: poi la caduta mortale dalla finestra. Cosa è successo alla psichiatra 33enne Articoli correlati Psichiatra 33enne precipitata dalla finestra dell'ospedale: "Non fu suicidio"Non fu suicidio, quello della psichiatra brasiliana 33enne che cadde dalla finestra del terzo piano dell'ospedale di Pisa durante un ricovero. Leggi anche: Paura per Chuck Norris. La corsa in ospedale e il ricovero: cosa è successo