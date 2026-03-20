Preoccupazione tra i fan per le condizioni di salute di Chuck Norris. L’attore statunitense, noto per il ruolo di Walker Texas Ranger e spesso protagonista di meme sulla sua invincibilità, è stato portato in ospedale dopo aver accusato un malore. La notizia ha fatto il giro dei media, mentre le sue condizioni sono ancora in fase di valutazione.

Grande preoccupazione per le condizioni di salute di Chuck Norris. L'attore statunitense, celebre per aver prestato il volto al personaggio di Walker Texas Ranger e protagonista di nmerosi meme sulla sua invincibilità, è infatti finito in ospedale dopo aver accusato un malore. A riportare per primo la notizia è stato il sito TMZ. Stando a quanto riferito, l' attore 86enne si trovava alle Hawaii, per la precisione sull'isola di Kauai, per trascorrere un periodo di riposo. L'uomo si trovava in perfetta forma fisica, aveva da poco compiuto gli anni (10 marzo) e si stava tenendo allenato. Poi, improvvisamente, il malore. È stato un fulmine a ciel sereno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura per Chuck Norris. La corsa in ospedale e il ricovero: cosa è successo

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