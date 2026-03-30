Il gol è un miraggio altro pari per la Samb

In un match senza reti, la Samb ha concluso in parità contro la squadra avversaria. La formazione ha schierato un 4-3-3, con diversi giocatori che sono entrati o usciti nel corso della ripresa. I numeri e le valutazioni assegnate ai singoli calciatori indicano una prestazione equilibrata, ma senza occasioni decisive o gol segnati. La partita si è conclusa con un risultato privo di reti, mantenendo il punteggio invariato.

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Tonti 6,5; Baggi 6, Serbouti 6 (35’ st Postiglione sv), Giannini, Borsoi 6 (17’ st Ienco 6); Schirone 6 (44’ st Biggi sv), Lombardi 6 (17’ st Kraja 6), Germinario 6; Pellegrino 5,5, Vigliotti 5,5 (35’ st Marrancone sv), D’Andrea 5,5. A disp. Marone, Verna, Viero, Postiglione, Amadio, Marrancone, Nebuloso, Di Lazzaro. All. Tisci 6 SAMBENEDETTESE (3-5-2): Cultraro 6; Pezzola 6, Lepri 6, Dalmazzi 6,5; Zini 6, Candellori 6, Bongelli 5,5 (1’ st Alfieri 6), Tourè 6 (45’ st Maspero sv), Piccoli 6; Eusepi 6, Semprini 5,5 (29’ st Stoppa 5,5). A disp. Orsini, Dell’Oglio, Chelli, Lulli, Marranzino, Zoboletti, Stoppa, Chiatante, Martins, Lonardo, Maspero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il gol è un miraggio, altro pari per la Samb Articoli correlati Ars et Labor, altro stop deludente: senza gol col Cava Ronco, la vetta è un miraggioL’Ars et Labor non va oltre il pareggio contro il Cava Ronco (0-0) sul campo di Forlì e dice addio alle speranze di tornare al primo posto della... Leggi anche: Il Brescia ha mal di gol. Altro pari con l’Ospitaletto Aggiornamenti e notizie su Il gol è un miraggio altro pari per la... Argomenti discussi: LEGA PRO, TERNANA-SAMB 1-1. Samb, solo un punticino a Pineto: la missione salvezza diretta è molto complicataPINETO Un pareggio – il secondo consecutivo dopo quello di Terni – che serve a ben poco. È quello conquistato ieri sera dalla Samb sul difficile campo del Pineto. Spinta ... corriereadriatico.it Samb, a Terni il pari della svolta. Boscaglia: Il punto è meritatoSAN BENEDETTO Il pareggio di Terni potrebbe rappresentare la svolta della stagione per la Samb. Certo, Eusepi e compagni si sono sempre espressi meglio in trasferta che al Riviera, ma il fatto di aver ... ilrestodelcarlino.it