Il Brescia ha pareggiato 0-0 contro l’Ospitaletto nel derby giocato senza reti. La partita si è conclusa senza marcature, prolungando il momento di difficoltà offensiva della squadra di Corini, che non trova vittorie da quattro gare e non segna da tre incontri consecutivi. La sfida si è svolta senza reti e senza cambiamenti nel risultato finale.

Si chiude senza reti il derby tra Union Brescia e Ospitaletto. Un pareggio che prolunga il digiuno di vittorie e di gol della formazione di Corini, al terzo 0-0 consecutivo e alla quarta gara senza reti e senza successi. Nel primo tempo sono gli ospiti a farsi preferire, mentre nella ripresa il pallino del gioco viene preso dai biancazzurri, che non riescono a sfruttare le occasioni create. La prima, vera conclusione della gara è di Messaggi: la sfera si perde a lato. I locali provano a pungere con Cazzadori e Balestrero, mentre sul fronte opposto gli orange replicano con Gobbi e Messaggi, ma il punteggio non muta. Rimasta senza esito l’ultima opportunità del primo tempo, un colpo di testa di Balestrero ben parato da Sonzogni, nella ripresa l’Union aumenta i giri del motore e dopo solo 2’ Sonzogni salva di piede sulla linea di porta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Brescia ha mal di gol. Altro pari con l’Ospitaletto

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