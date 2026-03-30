Il gol dell’addio di Manessero e la felicità del bomber Tarantola

Nella partita più recente, il giocatore Manessero ha segnato il gol che ha sancito il suo addio alla squadra, mentre il bomber Tarantola ha festeggiato con entusiasmo la sua rete. La prestazione di Manessero ha confermato il suo ruolo di leader, ancora una volta al centro dell’attenzione. La squadra ha mostrato una buona compattezza, con il capitano che ha guidato con esperienza e determinazione.

Ancora una prestazione super, da eterno ragazzino, da eterno punto di riferimento, da capitano albiceleste. 496 partite disputate, un pezzo di storia del Monti, è ancora una sorta di Marchio di origine controllata Federico Chelotti. "Finalmente possiamo festeggiare il ritorno in Seconda categoria – dice sorridendo il capitano alla fine dei 90’ esatti –. Ci è mancata tantissimo. È stata dura, una cavalcata affrontata con entusiasmo e tanto credo nei nostri mezzi, quindi è giusto festeggiare. Perché per una società come il Monti tenuto in piedi per quasi sessant’anni dalla famiglia Carlotti è un altro traguardo raggiunto e io sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il gol dell’addio di Manessero e la felicità del bomber Tarantola Articoli correlati Leggi anche: Numeri da record per la punta dell’Ubersetto. ’Nico’ Calaiò, il bomber senza tempo. Sono 250 i gol segnati in carriera Addio a “Mister 2 Miliardi”: il calcio italiano piange la scomparsa del bomberIl calcio italiano piange la scomparsa di Beppe Savoldi, leggendario centravanti di Bologna e Napoli, spentosi a 79 anni nella sua casa di Bergamo.