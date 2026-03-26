Addio a Mister 2 Miliardi | il calcio italiano piange la scomparsa del bomber

Il calcio italiano si è svegliato con la notizia della morte di Beppe Savoldi, ex centravanti noto per aver giocato con le maglie di Bologna e Napoli. Savoldi, 79 anni, è deceduto nella sua abitazione di Bergamo. La sua carriera si è contraddistinta per una presenza significativa nei club di Serie A.

Il calcio italiano piange la scomparsa di Beppe Savoldi, leggendario centravanti di Bologna e Napoli, spentosi a 79 anni nella sua casa di Bergamo. Ad annunciarlo è stato il figlio Gianluca: “ Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi affetti lo hanno accompagnato fino all’ultimo momento “. Bomber implacabile e maestro del gioco aereo, Savoldi ha segnato un’epoca, collezionando 168 reti in Serie A e diventando un simbolo di potenza e fiuto del gol negli anni ’70. La sua carriera esplose a Bologna, dove vinse la Coppa Italia e il titolo di capocannoniere, ma fu il passaggio al Napoli nel 1975 a consegnarlo alla storia. Per la cifra record di 2 miliardi di lire (tra contanti e contropartite), divenne il primo calciatore “milionario”, guadagnandosi il soprannome di “Mister due miliardi”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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