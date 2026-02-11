Nico Calaiò ha raggiunto un nuovo traguardo personale. Il bomber dell’Ubersetto ha segnato il suo 250esimo gol in carriera, un risultato che dimostra tutta la sua costanza e il suo talento. La rete arrivata dieci giorni fa nel match contro il Roteglia ha confermato ancora una volta la sua importanza in campo.

E sono 250 in carriera per Pasquale ’Nico’ Calaiò. Un traguardo prestigioso che il bomber classe ’86 dell’Ubersetto ha raggiunto dieci giorni fa segnando la rete dell’1-1 nella sfida con il Roteglia. È solo la seconda rete stagionale per l’attaccante, che è stato fermo a lungo quest’anno: alla seconda giornata ha subito un brutto colpo che lo ha tenuto fuori per tutto il girone di andata rientrando solo nel 2026. Il dg gialloblù Fabio Paroli (i due in foto) ha celebrato il traguardo regalando a Calaiò una maglietta celebrativa. È stato proprio Paroli a voler portare 2 anni fa a Ubersetto sia Pasquale che il fratello Francesco (classe ’91), che erano stati insieme solo una decina di anni prima alla Maranese (stagione 2012-13) e hanno ripagato con una grande stagione: 16 reti per il primo, 8 timbri e 12 assist per il secondo, poi riconfermati anche in estate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Numeri da record per la punta dell’Ubersetto. ’Nico’ Calaiò, il bomber senza tempo. Sono 250 i gol segnati in carriera

