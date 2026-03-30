Il Gigante fa pieno di oro blu piogge e neve sciolta alimentano Ridracoli | inizia la seconda tracimazione del 2026

Le piogge e le nevicate degli ultimi giorni hanno portato a un aumento delle portate nel bacino di Ridracoli, portando all’inizio della seconda tracimazione del 2026. Le precipitazioni hanno contribuito a riempire il lago artificiale, che si trova sotto osservazione per la sua capacità di accumulo. La situazione rimane monitorata per eventuali variazioni nelle portate.

Dopo il primo “salto” dell'anno del 3 febbraio scorso, la diga di Ridracoli ha iniziato la sua seconda tracimazione stagionale La natura non smette di stupire e l’Appennino forlivese si conferma, in questa primavera 2026, il vero serbatoio della Romagna. Dopo il primo “salto” dell'anno del 3 febbraio scorso, la diga di Ridracoli ha iniziato la sua seconda tracimazione stagionale. Le abbondanti precipitazioni di giovedì scorso, unite a un ulteriore scioglimento del manto nevoso sulle vette del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, hanno spinto il volume dell'invaso oltre la soglia critica dei 33 milioni di metri cubi.... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Il Gigante fa pieno di oro blu, piogge e neve sciolta alimentano Ridracoli: inizia la seconda tracimazione del 2026 Articoli correlati Leggi anche: Il risveglio del gigante della Romagna: torna lo spettacolo della tracimazione della diga di Ridracoli Leggi anche: Il maltempo bagnerà la Madonna del Fuoco. E Ridracoli vede la prima tracimazione del 2026 Contenuti utili per approfondire Il Gigante fa pieno di oro blu piogge e... Discussioni sull' argomento Beretta Holding pronta all’opa a Wall Street per salire al 30% dell'americana Sturm Ruger. Quanto offre il gigante delle armi; Messico, il gigante fragile: tra cartelli, pressioni USA e promesse che non bastano; Il gigante si evolve: Tesla svela i segreti del Semi nel garage di Jay Leno; ? 10.000 robot umanoidi all'anno: il gigantesco piano segreto di UBTECH e Siemens ? - Xpert.Digital. VENEZIA. ENORME PESCE LUNA SOTTO LA BARCA: UN GIGANTE GENTILE DA OLTRE 200 KG Dopo il delfino Mimmo (o Nane) e la foca monaca, un altro ospite in laguna. Ecco un enorme esemplare di Pesce Luna che passa sotto la barca di alcuni vogat - facebook.com facebook San Francisco, protesta “No Kings” contro Trump: scritta umana gigante su Ocean Beach. Il video x.com