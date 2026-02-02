Il maltempo bagnerà la Madonna del Fuoco E Ridracoli vede la prima tracimazione del 2026

Questa mattina, la Protezione civile dell'Emilia Romagna ha annunciato l'allerta meteo gialla per martedì. Piogge intense e raffiche di vento colpiranno le zone montane, con il rischio di frane. Il maltempo colpirà anche la Madonna del Fuoco, dove si prevede la prima tracimazione del 2026 a Ridracoli. Le autorità invitano i residenti a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

Nel forlivese sono attesi tra i 3 ed i 14 millimetri di precipitazione. Piogge sono previste anche mercoledì, festa patronale a Forlì, con quantitativi pluviometrici tra 15 e 26 millimetri La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato per martedì un'allerta meteo gialla per frane e vento per l'area montana, con tendenza a stazionarietà dei fenomeni. Nel dettaglio, si legge nell'avviso, "sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio più probabili sul crinale dell’Appennino centro-occidentale.Le precipitazioni previste potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici con possibili superamenti delle soglie 1 nei corsi d'acqua del settore emiliano centro occidentale e sul bolognese, lungo l'asta principale del Reno".🔗 Leggi su Forlitoday.it

A Forlì si festeggia San Biagio con la tradizionale benedizione della gola.

La Novena e la Festa della Madonna del Fuoco, patrona della Diocesi di Forlì-Bertinoro, sono eventi di grande tradizione che si svolgono nel mese di gennaio.

