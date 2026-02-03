Il risveglio del gigante della Romagna | torna lo spettacolo della tracimazione della diga di Ridracoli

La diga di Ridracoli ha raggiunto il livello di piena, portando l’acqua a lambire gli sfioratori a 557,30 metri sul livello del mare. Dopo le abbondanti piogge di martedì, che hanno scaricato oltre 36 millimetri di pioggia, il grande bacino si è riempito fino al volume critico di 33 milioni di metri cubi. Ora, le acque sono pronte a tracimare, con il rischio di allagamenti nelle zone più basse. La situazione è sotto controllo, ma le autorità tengono alta l’attenzione.

Il momento tanto atteso è arrivato: la diga di Ridracoli ha "fatto il pieno". Al raggiungimento del volume critico di 33 milioni di metri cubi, complice gli oltre 36 millimetri di pioggia caduti martedì, le acque del lago hanno iniziato a lambire la soglia degli sfioratori a 557,30 metri sul.

