Il Gigante fa il pieno di oro blu piogge e neve sciolta alimentano Ridracoli | inizia la seconda tracimazione del 2026

L’Appennino forlivese sta contribuendo in modo significativo al livello del bacino di Ridracoli, con piogge e neve sciolta che aumentano le portate del bacino idrico. Questa situazione ha portato alla seconda tracimazione del 2026, con il livello dell’invaso che si avvicina al limite massimo. Le condizioni atmosferiche della regione continuano a influenzare la gestione delle riserve d’acqua.

Dopo il primo “salto” dell'anno del 3 febbraio scorso, la diga di Ridracoli ha iniziato la sua seconda tracimazione stagionale La natura non smette di stupire e l’Appennino forlivese si conferma, in questa primavera 2026, il vero serbatoio della Romagna. Dopo il primo “salto” dell'anno del 3 febbraio scorso, la diga di Ridracoli ha iniziato la sua seconda tracimazione stagionale. Le abbondanti precipitazioni di giovedì scorso, unite a un ulteriore scioglimento del manto nevoso sulle vette del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, hanno spinto il volume dell'invaso oltre la soglia critica dei 33 milioni di metri cubi.... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Il Gigante fa il pieno di oro blu, piogge e neve sciolta alimentano Ridracoli: inizia la seconda tracimazione del 2026 Articoli correlati Il Gigante fa pieno di oro blu, piogge e neve sciolta alimentano Ridracoli: inizia la seconda tracimazione del 2026Dopo il primo “salto” dell'anno del 3 febbraio scorso, la diga di Ridracoli ha iniziato la sua seconda tracimazione stagionale La natura non smette... Leggi anche: Il risveglio del gigante della Romagna: torna lo spettacolo della tracimazione della diga di Ridracoli Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il Gigante fa il pieno di oro blu... Discussioni sull' argomento Beretta Holding pronta all’opa a Wall Street per salire al 30% dell'americana Sturm Ruger. Quanto offre il gigante delle armi; Messico, il gigante fragile: tra cartelli, pressioni USA e promesse che non bastano; Il gigante si evolve: Tesla svela i segreti del Semi nel garage di Jay Leno; ? 10.000 robot umanoidi all'anno: il gigantesco piano segreto di UBTECH e Siemens ? - Xpert.Digital. VENEZIA. ENORME PESCE LUNA SOTTO LA BARCA: UN GIGANTE GENTILE DA OLTRE 200 KG Dopo il delfino Mimmo (o Nane) e la foca monaca, un altro ospite in laguna. Ecco un enorme esemplare di Pesce Luna che passa sotto la barca di alcuni vogat - facebook.com facebook San Francisco, protesta “No Kings” contro Trump: scritta umana gigante su Ocean Beach. Il video x.com