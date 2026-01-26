Apertura del Giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura a Roma come prenotare la visita

Sono aperte le prenotazioni per visitare il Giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura di Roma. Un’oasi di tranquillità e bellezza nel cuore della città, ideale per apprezzare la cultura giapponese in un ambiente autentico. Per partecipare, è possibile prenotare il proprio ingresso attraverso i canali ufficiali, garantendo così un’esperienza piacevole e ben organizzata.

Sono ufficialmente aperte le prenotazioni per le visite al Giardino dell'Istituto Giapponese di Cultura di Roma, uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi della città. Le visite si svolgono ogni giovedì e venerdì, con ingresso gratuito, audioguida tramite QR code e prenotazione obbligatoria. Il giardino, realizzato su terreno concesso dal Comune di Roma in base ad accordi diplomatici tra Italia e Giappone, è opera del celebre architetto Nakajima Ken, noto anche per aver progettato l'area giapponese dell'Orto Botanico della Sapienza. Si tratta del primo giardino progettato in Italia da un paesaggista giapponese, e rappresenta un autentico esempio di giardino di stile sen'en, o "giardino con laghetto", sviluppatosi tra i periodi Heian, Muromachi e Momoyama.

