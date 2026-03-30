Il giapponese Ogata torna a esporre a Lerici

Lo scultore giapponese Oshin Ogata ha riaperto una sua installazione temporanea a Lerici, collocata all’interno della fontana di piazza Garibaldi, nel centro della città. La sua opera è visibile nella zona pedonale, vicino a diversi negozi e locali pubblici. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un periodo limitato, senza ulteriori dettagli sulle date di chiusura.

Lo scultore giapponese Oshin Ogata torna a esporre a Lerici con l’installazione temporanea di un’opera all’interno della fontana di piazza Garibaldi, cuore della vita cittadina. L’esposizione, della durata di circa quattro mesi a partire da aprile, rappresenta un importante momento di incontro tra arte contemporanea, spazio pubblico e identità territoriale. L’intervento consiste nel ritorno della celebre “ Goccia ”, opera già presentata nel corso di una mostra dell’artista sul territorio nel 2016, oggi riproposta per valorizzare ulteriormente uno degli spazi urbani più rappresentativi di Lerici. Scolpita nei marmi più pregiati e declinata in forme e dimensioni differenti, la “Goccia” costituisce la matrice artistica più autentica della ricerca di Ogata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il giapponese Ogata torna a esporre a Lerici Articoli correlati L'Apocalisse secondo Generoso Vella: l'artista avellinese torna a esporre a VeneziaDal 10 gennaio all’8 febbraio 2026, lo spazio espositivo Visioni Altre di Venezia ospita la mostra collettiva “APOCALISSE: Rivelazione e Catastrofe”,... Il cinema d'autore giapponese torna sul grande schermo con la rassegna "AnimeCore"Per il quarto anno consecutivo, in Sala San Luigi torna “Anime&Core”, la rassegna dedicata al cinema d’animazione giapponese d’autore. Contenuti utili per approfondire Il giapponese Ogata torna a esporre a... Argomenti discussi: Il giapponese Ogata torna a esporre a Lerici; Lerici, la fontana di Piazza Garibaldi accoglie la Goccia di Ogata. Lerici, la fontana di Piazza Garibaldi accoglie la Goccia di OgataLo scultore giapponese Oshin Ogata torna ad esporre a Lerici con l’installazione temporanea - da aprile, per circa quattro mesi - della sua Goccia, opera già presentata nel corso di una mostra svoltas ... msn.com