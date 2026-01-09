L' Apocalisse secondo Generoso Vella | l' artista avellinese torna a esporre a Venezia

Dal 10 gennaio all’8 febbraio 2026, Venezia accoglie la mostra collettiva

Dal 10 gennaio all'8 febbraio 2026, lo spazio espositivo Visioni Altre di Venezia ospita la mostra collettiva "APOCALISSE: Rivelazione e Catastrofe", un'indagine artistica sulle fratture del nostro tempo. Tra i protagonisti, torna in galleria per la quinta volta, l'avellinese Generoso Vella

