L' Apocalisse secondo Generoso Vella | l' artista avellinese torna a esporre a Venezia
Dal 10 gennaio all’8 febbraio 2026, Venezia accoglie la mostra collettiva
Dal 10 gennaio all’8 febbraio 2026, lo spazio espositivo Visioni Altre di Venezia ospita la mostra collettiva “APOCALISSE: Rivelazione e Catastrofe”, un’indagine artistica sulle fratture del nostro tempo. Tra i protagonisti, torna in galleria per la quinta volta, l’avellinese Generoso Vella, con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Inter Venezia LIVE 3-0: inizia il secondo tempo, Mkhitaryan torna in campo dopo l’infortunio
Leggi anche: Torna Luci d’artista, Torino museo a cielo aperto con Luci d’artista
Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.
28 dicembre 1908 ore 5,20. L apocalisse si abbatte sulle popolazione di Messina e Reggio Calabria i morti (secondo alcune fonti attenbili) furono più di 500.000. Il terremoto di Messina del 1908 (citato in letteratura scientifica come terremoto della Calabria me - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.