La televisione pubblica greca ha scelto il Geoparco dell’Aspromonte come ambientazione per una nuova serie tv. La produzione ha utilizzato le location del parco per le riprese, portando l’attenzione sulle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche dell’area. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio naturale del Parco e a promuoverlo attraverso un prodotto televisivo trasmesso su scala internazionale.

Soddisfatto per la realizzazione del progetto è il commissario straordinario dell’Ente Parco Renato Carullo che, assieme al responsabile del progetto ing. Sabrina Scalera, hanno incontrato troupe e produttori La televisione pubblica greca realizza una serie tv nella location dell’Aspromonte Geopark valorizzando e promuovendo le incredibili bellezze di questi luoghi. Intitolata “Una faccia una razza”, prevede 12 episodi, ed è prodotta dalla Televisione Nazionale Greca ERT 3, e da N -Vision M.I.K.E, per la regia di Dimitris Zisopoulos. Per dieci giorni la troupe ha "perlustrato" la zona dell'Aspromonte affiancata dalla consulenza dello staff dell’Ente Parco, esprimendo, al termine dei lavori, sincera gratitudine all'organizzazione del Geoparco per le strutture e il supporto forniti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Il Geoparco dell’Aspromonte protagonista di una serie tv della televisione pubblica greca

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