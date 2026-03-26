Il Geoparco dell’Aspromonte in Austria per l’European Geoparks Network Egn

Il Geoparco dell’Aspromonte sta partecipando alla 53ª riunione del Comitato di coordinamento della rete europea dei geoparchi (European Geoparks Network – Egn), che si svolge presso il Geoparco Unesco delle Caravanche, nel comprensorio alpino tra Austria e Slovenia. La partecipazione si inserisce in un calendario di incontri dedicati alla gestione e alla promozione dei geoparchi europei.

Il commissario straordinario, arch. Renato Carullo, ha sottolineato l’importanza del riconoscimento Unesco per il Geoparco, fondamentale per il rilancio del territorio I lavori del prestigioso meeting hanno come protagonisti i delegati di tutti i geoparchi europei per affrontare tematiche di carattere scientifico e istituzionale. Il Geoparco delle Caravanche, che ospita il meeting, comprende un patrimonio geologico importantissimo, risalente a oltre 400 milioni di anni fa, con montagne che superano i 2.000 metri e giacimenti di ferro, piombo e zinco. A rappresentare l’Aspromonte Geopark vi è Nicolas Putrino, geologo delegato dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Il Geoparco dell’Aspromonte in Austria per l’European Geoparks Network Egn Articoli correlati Ente parco delle Madonie, Antonio Spinnato è il nuovo zoologo dell'Unesco global geoparksIl dotttore Antonio Spinnato giunge in posizione di comando dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia grazie alla disponibilità... Il Madonie Unesco global geopark vola in Europa: al via la 53ª riunione dell’Egn tra confronto e prospettive istituzionaliI lavori, avviati nella giornata di ieri, si concluderanno il prossimo 26 marzo, riunendo i rappresentanti dei geoparchi europei in un contesto di... Contenuti utili per approfondire European Geoparks Network Temi più discussi: Geoparco dell’Aspromonte protagonista all’EGN in Austria; Il Madonie UNESCO Global Geopark vola in Europa: al via la 53ª riunione dell’EGN tra confronto e prospettive istituzionali; Associazione Volontari Ospedalieri. Antonella Stirparo è la nuova presidente dell’Avo di Reggio Calabria; Economia: Confesercenti-Cer, italiani più poveri di 20 anni fa. Il Geoparco dell’Aspromonte in Austria per la riunione dell’European Geoparks Network EGNA rappresentare l’Aspromonte Geopark vi è Nicolas Putrino, geologo delegato dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte ... ilmetropolitano.it Il Geoparco Aspromonte viene confermato nell’Unesco Global GeoparksREGGIO CALABRIA Il prestigioso certificato viene riconvalidato grazie all’impegno del Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Renato Carullo e di tutto lo staff ... corrieredellacalabria.it Il Geoparco dell’Aspromonte in Austria per la riunione dell’European Geoparks Network EGN https://www.ilmetropolitano.it/2026/03/25/il-geoparco-dellaspromonte-in-austria-per-la-riunione-delleuropean-geoparks-network-egn/ #ilmetropolitano #Aspromonte - facebook.com facebook