Terni nuovo singolo per Nartico | Trasforma in dolore una narrazione sincera Il cantautore protagonista di una serie Tv

Nartico, artista di Terni, ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “Trasforma in dolore una narrazione sincera”, ispirato a una storia personale di perdita. La canzone, che affronta temi di sofferenza e rinascita, ha già attirato l’attenzione sui social e nelle playlist musicali. Recentemente, il cantautore ha partecipato al ‘Carnevale di San Valentino’, dove ha esibito dal vivo alcuni brani e ha incontrato i fan. La sua musica continua a riscuotere successo tra il pubblico di giovani ascoltatori.

Una combinata di successi per Nartico. Il giovane cantautore ternano è stato recentemente protagonista al ‘Carnevale di San Valentino’. Al PalaTerni ha infatti aperto il concerto di Cristina D’Avena, facendosi apprezzare dal pubblico con i suoi brani che hanno riscosso consenso diffuso. Nella giornata di venerdì 20 febbraio è uscito l’ultimo singolo – in ordine temporale - denominato ‘Il tempo va’ che fa parte della colonna sonora di Creatives, ossia la serie tv dove interpreta il ruolo di Luca. “Una canzone intima e delicata che racconta, con voce sommessa e parole misurate, i momenti di vuoto che seguono una perdita.🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Matteo Alieno, il nuovo singolo del cantautore è Spalle Leggi anche: "Sinonimi e contrari", il nuovo singolo del cantautore novarese Colleoni Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Terni, secondo singolo per il giovane cantautore UNAM: ‘Solo con la weed’; Terni, il cantautore Raf al Tributo d’Autore: Serata per rivivere le emozioni di una carriera lunga e intensa; Per il nuovo Santa Maria occorre un accordo di programma; Liste d'attesa e nuovo ospedale di Terni un bailamme senza fine: scontro sui numeri e no convinto al project financing per il Santa Maria. Assemblea respinge mozione su ubicazione del nuovo ospedale di TerniL'Assemblea legislativa ha respinto con 11 voti contrari della maggioranza e 6 favorevoli della minoranza la mozione dei gruppi di opposizione relativa alla definizione dell'ubicazione del nuovo ospe ... ansa.it Per FdI 'Terni merita un nuovo stadio e clinica'Terni merita un nuovo stadio e la possibilità di accreditare una nuova clinica privata. La Regione non disperda il lavoro fatto e riapra il confronto tra istituzioni: a chiederlo è il gruppo ... ansa.it TerniToday. . Le dichiarazioni del sindaco Stefano Bandecchi sul nuovo ospedale di Terni - facebook.com facebook “Nuovo ospedale di Terni, avanti con un percorso condiviso e fortemente voluto dalla presidente Proietti” - Il presidente della Terza commissione, Simonetti (M5S) annuncia la riunione della Commissione lunedì 2 febbraio a Terni consiglio.regione.umbria.it/no x.com