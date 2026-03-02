democrazia da esportazione nel romanzo inedito di orson welles

Arriverà in libreria il 31 marzo il romanzo inedito di Orson Welles, Un pezzo grosso, pubblicato per la prima volta in Italia da La nave di Teseo nella collana Oceani (traduzione di Alberto Pezzotta, 208 pagine, 18 euro).L’opera, uscita soltanto in Francia nel 1953 in una versione rimaneggiata e mai pubblicata nei Paesi anglofoni, torna ora alla luce grazie al ritrovamento del manoscritto originale in inglese presso il Fondo Welles del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Un recupero che restituisce al pubblico un tassello significativo dell’immaginario creativo del regista di Quarto potere, rivelando un lato meno noto ma altrettanto incisivo della sua produzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

