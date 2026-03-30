Il futuro dell’universo Tataranni

Ieri sera, Imma Tataranni ha terminato la sua collaborazione con Rai 1. La protagonista della serie interpretata da Vanessa Scalera non tornerà nei panni di un Sostituto, ma potrebbe assumere il ruolo di un Procuratore in eventuali future produzioni. La conclusione della stagione segna un cambio di ruolo per il personaggio, anche se non si conoscono ancora dettagli sui progetti futuri.

Imma Tataranni ha lasciato Rai 1 ieri sera e, anche se un giorno la protagonista Vanessa Scalera dovesse cambiare idea e decidere di ritornare a vestirne i panni, non sarebbero più quelli di un Sostituto, ma di un Procuratore. Nel finale è stata infatti promossa ed è ora pronta a trasferirsi a Milano, non prima di essersi ricongiunta con il marito Pietro, e chissà che il loro matrimonio non abbia maggiori speranze sfruttando la distanza obbligata. Ma che ne sarà della celebre serie Rai, che anche con la quinta stagione ha macinato ottimi ascolti con una media di share del 24.4%? Noi una speranza per il futuro la intravediamo ed ha il volto di Barbara Ronchi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Imma Tataranni fa boom nell'ultima puntata, segno che la serie è ancora amatissima. Peccato che la Scalera lasci questo personaggio cosi forte. #serietv #fiction #fblifestyle #ImmaTataranni - facebook.com facebook