Il buco nero che potrebbe riscrivere la storia dell’espansione dell’universo

Un team di scienziati ha individuato un avvicinamento tra due grandi galassie che potrebbe offrire nuove prospettive sull'espansione dell'universo. Il rilevamento è stato effettuato grazie a osservazioni con telescopi di ultima generazione, e si tratta di un evento raro che avviene a milioni di anni luce dalla Terra. I ricercatori continueranno a monitorare la zona per approfondire i dettagli di questa scoperta.

Uno dei misteri più affascinanti della cosmologia contemporanea riguarda l'energia oscura, la componente che rappresenta circa il 68% dell'universo e ne accelera l'espansione. Nonostante decenni di studi, la sua origine resta sconosciuta. Tuttavia, un gruppo crescente di cosmologi propone una teoria sorprendente: i buchi neri, attraverso un fenomeno chiamato accoppiamento cosmologico, potrebbero essere i principali responsabili di questa forza che fa espandere lo spazio-tempo. L'ipotesi, sviluppata negli ultimi anni da Kevin Croker dell'Arizona State University, Gregory Tarlé dell'Università del Michigan e collaboratori, si concentra sulla reinterpretazione di ciò che accade all'interno dei buchi neri.