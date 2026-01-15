Comprendere l' universo digitale | Alessandro Mantelli e il futuro della tecnologia

Comprendere l'universo digitale è fondamentale per affrontare le sfide e le opportunità del futuro. Alessandro Mantelli analizza l’evoluzione della tecnologia e l’impatto della crescente quantità di dati, che raggiunge decine di zettabyte. Un approfondimento essenziale per chi desidera capire le tendenze e le dinamiche che modellano il nostro mondo digitale.

