Il futuro delle mostre immersive | magia digitale e nuova divulgazione culturale

Le mostre immersive stanno cambiando il modo di fruire l’arte, con proiezioni di grandi dimensioni che ricostruiscono opere famose attraverso milioni di pixel. Queste esposizioni si svolgono in ambienti oscuri, offrendo ai visitatori un’esperienza sensoriale intensa. Tuttavia, spesso non forniscono approfondimenti o contesti storici legati alle opere rappresentate.

Life&People.it Entrare in una sala buia, avvolti da proiezioni monumentali che frammentano un girasole di Van Gogh o una ninfea di Monet in milioni di pixel danzanti, è un’esperienza che solletica i sensi, ma che spesso lascia l’intelletto a digiuno. Il proliferare delle mostre immersive ha generato un corto circuito semantico nel mondo della cultura: abbiamo barattato il silenzio contemplativo del museo con il rumore visivo dell’intrattenimento tecnologico. C’è chi sostiene, con una punta di cinismo non del tutto ingiustificata, che queste manifestazioni non dovrebbero nemmeno essere chiamate “mostre”, termine che storicamente presuppone la presenza fisica di un manufatto, di un’epifania materiale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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