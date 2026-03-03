anche a milano i giovani preferiscono le mostre immersive ai tradizionali musei

A Milano, sempre più giovani scelgono di visitare mostre immersive piuttosto che i musei tradizionali. Le esposizioni coinvolgono i visitatori in esperienze sensoriali che superano il semplice aspetto visivo. Picasso, tra le figure più rappresentative dell’arte moderna, affermava che l’arte può liberare l’anima dalla routine quotidiana. La tendenza si riflette nella crescente popolarità di queste nuove modalità di esposizione artistica.

"L'arte spazza la nostra anima dalla polvere della quotidianità". Parola di Pablo Picasso, padre nobile del movimento cubista. In un'epoca in cui Internet, social network e globalizzazione stanno allontanando sempre più i giovani dal mondo della cultura, le esperienze immersive stanno diventando davvero il baluardo di un nuovo modo di concepire l'arte in tutte le sue sfaccettature E a beneficiarne sono soprattutto i giovani, sempre più "travolti" da social network e connessioni virtuali e quindi più facilmente raggiungibili da attività votate all'interattività e alla realtà virtuale come, appunto, le "immersive experience". In uno studio condotto dal Department for Digital, Culture, Media & Sport del Regno Unito, i giovani visitatori dei musei "tradizionali" di età compresa tra 16 e 24 anni rappresentavano solo il 18,44%.

Mostre immersive: i giovani le scelgono per cultura e benessereLe immersive experience avvicinano GenZ e Millennial alla cultura e migliorano il benessere.

