Mostre immersive | i giovani le scelgono per cultura e benessere

I giovani preferiscono le mostre immersive per scoprire arte e cultura. Molti di loro scelgono queste esperienze per sentirsi meglio e rilassarsi. Studi internazionali confermano che queste esposizioni portano cinque benefici principali, tra cui il miglioramento del benessere e il collegamento con la cultura. La tendenza cresce e cambia il modo di vivere l’arte.

Le immersive experience avvicinano GenZ e Millennial alla cultura e migliorano il benessere. Ecco i 5 benefici secondo studi internazionali. Nell'era dei social e dell'iperconnessione, dove musei e mostre tradizionali vengono percepiti come "troppo statici" dalle nuove generazioni, le esperienze immersive stanno diventando un nuovo ponte tra giovani e cultura. Un linguaggio contemporaneo che parla attraverso immagini, tecnologia e coinvolgimento sensoriale, capace di attirare GenZ e Millennial più di qualsiasi esposizione classica. Secondo una ricerca di Fever ed Exhibition Hub, le mostre immersive sono oggi le preferite dagli under 44: oltre il 35% dei visitatori ha tra i 35 e i 44 anni, circa il 25% tra i 25 e i 34, mentre gli under 24 rappresentano il 10%.

